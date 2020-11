Il processo all’ex direttrice delle Poste di Luogosanto.

Si è aperto oggi il processo a Tempio sulla vicenda dell’ex direttrice delle Poste di Luogosanto, Elena Altobelli, che è accusata di peculato.

Un’ammanco che dopo le prime stime che parlavano di 300mila euro, è arrivato a toccare quasi il milione di euro. Le indagini erano iniziate nel 2016, quando i carabinieri avevano ricevuto una serie di denunce dai clienti delle Poste.

Come riporta l’Unione Sarda a donna è accusata di aver usato parte dei risparmi dei propri clienti attraverso non rinnovando i loro buoni fruttiferi per acquistare oggetti e giocattoli che poi sarebbero stati donati ai sacerdoti della zona.

La vicenda aveva fatto molto scalpore a Luogosanto. Per molti si trattava dei risparmi di una vita, per altri di quelli dei propri figli o dei propri nipoti. Nei mesi successivi era intervenuta Poste Italiane che aveva risarcito le vittime del raggiro.

