Elezioni 2026, a Santa Teresa torna in campo l’ex sindaco Pisciottu

Stefano Pisciottu candidato sindaco a Santa Teresa Gallura

A Santa Teresa Gallura, nasce “Faro Comune per Lungoni”, lista che ha Stefano Pisciottu come candidato sindaco.

La lista è evoluzione del progetto “Per Lungoni”, attivo da circa tre anni. Con la nuova formazione viene ufficializzata la candidatura alle prossime elezioni comunali.

Capolista e candidato sindaco sarà Stefano Pisciottu, già primo cittadino dal 2010 al 2020. “Ho risposto alle sollecitazioni del gruppo – dichiara l’ex primo cittadino che vorrebbe riprendere la fascia tricolore – composto in gran parte da cittadini alla prima esperienza politica, pronti a dare un contributo alla comunità”.

La lista si propone come alternativa all’attuale coalizione che riunisce maggioranza e parte della minoranza consiliare.

Il simbolo scelto è il faro di Capo Testa, richiamo a stabilità, guida e trasparenza.

Sul programma, Pisciottu anticipa alcune linee guida: sostegno alle famiglie, potenziamento dei servizi, infrastrutture e istruzione, tutela della salute e politiche sociali per le fasce più fragili. Tra gli obiettivi anche il rilancio economico, con particolare attenzione alla portualità, alla valorizzazione ambientale e alla riqualificazione degli spazi urbani. Nei prossimi giorni saranno presentati i candidati consiglieri e il calendario degli incontri pubblici.

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