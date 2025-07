Spaccio di droga in Costa Smeralda, due giovani allontanati da Arzachena

Spaccio di droga in Costa Smeralda, fermati e allontanati due 23enni di Nuoro.

Sono stati fermati a Porto Cervo mentre trasportavano e confezionavano stupefacenti destinati allo spaccio durante la movida della Costa Smeralda. Maurizio Conchedda e Davide Seddone, entrambi ventitreenni originari di Nuoro, sono stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri del reparto territoriale di Olbia nell’ambito di un’operazione antidroga.

I militari hanno sorpreso Conchedda mentre usciva da un’abitazione situata nel centro di Porto Cervo. La perquisizione dell’immobile ha portato al sequestro di un chilo e mezzo di hashish, oltre a contanti e materiale per il confezionamento della droga. Secondo gli investigatori, quella casa fungeva da vera e propria centrale di spaccio, operativa sul territorio per rifornire locali e privati lungo tutta la Costa Smeralda.

Le indagini si sono subito estese anche al sud dell’isola. A Sestu, in provincia di Cagliari, i carabinieri hanno effettuato una seconda perquisizione a carico di Davide Seddone. Nell’abitazione del giovane sono stati rinvenuti due chili e mezzo di hashish. Complessivamente, i carabinieri hanno sequestrato quattro chili di marijuana e smantellato un’importante rete di distribuzione.

Entrambi i ventitreenni sono stati arrestati in flagranza e hanno scelto di non rispondere alle domande del giudice. Il provvedimento è stato esaminato ieri dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta del pubblico ministero.

Il GIP ha convalidato gli arresti per detenzione ai fini di spaccio e ha disposto per entrambi il divieto di dimora nel comune di Arzachena, misura cautelare volta a impedire eventuali recidive nel territorio. Come scrive La Nuova Sardegna, non è stato invece convalidato l’arresto per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

