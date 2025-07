Incidente mortale ad Arzachena, l’Aquadream chiude per lutto

L’Aquadream di Arzachena chiude per lutto dopo l’incidente.

Stavano raggiungendo l’Aquadream di Baia Sardinia, il parco acquatico simbolo delle estati galluresi, quando il destino nefasto li ha colpiti in uno dei tratti più insidiosi della strada statale 125 di Arzachena. Due dei ragazzi, di appena 18 e 17 anni, hanno perso la vita sul colpo. Con loro viaggiava un terzo coetaneo, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, mentre sull’altro veicolo coinvolto si trovavano due ragazze, entrambe trasportate d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro, in codice rosso per la gravità dell’impatto.

La notizia ha colpito duramente la città, e il dolore si è diffuso rapidamente anche tra i colleghi e i responsabili dell’Aquadream, luogo di lavoro delle giovani vittime. Proprio dalla direzione del parco è arrivata la decisione di sospendere immediatamente ogni attività in segno di lutto. Una scelta carica di rispetto e commozione.

Chi li conosceva, all’interno e fuori dal parco, li descrive come ragazzi dal carattere aperto, gentile, sempre pronti a dare una mano con il sorriso. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore, a testimonianza di un affetto sincero che travalica i confini di una tragedia troppo grande per essere compresa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui