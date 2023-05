Spari contro un camper in Corsica, ferita una 58enne italiana

Gli spari hanno colpito una donna che si trovava in Corsica.

Diversi spari contro un camper e una donna ferita in Corsica. Una turista italiana di 58 anni è stata colpita da un proiettile mentre si trovava nel suo camper insieme al marito, a Casanova, vicino a Corte. Il veicolo è stato raggiunto da diversi spari e la donna è stata operata all’addome durante la notte presso l’ospedale di Bastia, dove è stata trasportata.

La famiglia avrebbe dovuto far ritorno in Italia nella giornata di oggi. La procura di Bastia ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio, escludendo la pista di un colpo accidentale. La donna non è in pericolo di vita.

