Le spiagge di San Teodoro tornano a numero chiuso, ma con più servizi

Dal 15 giugno partono gli accessi contingentati per due spiagge di San Teodoro.

Dopo la sperimentazione nella stagione estiva 2022, due spiagge di San Teodoro tornano a numero chiuso. Essendo Cala Brandinchi e Lu Impostu le mete più gettonate sul litorale del paese, l’iniziativa è volta a preservare questi gioielli della Gallura dall’assalto dei turisti.

Il numero chiuso partirà dal 15 giugno e durerà fino a tutto il 15 settembre. Per Cala Brandinchi l’ingresso sarà garantito a un massimo di 1.447 persone al giorno, mentre per la spiaggia di Lu Impostu la capienza massima è di 3.352 bagnanti al giorno. La novità di quest’anno è che entrambi i litorali saranno più inclusivi.

Per il 2023 si è deciso di potenziare i servizi disponibili per i disabili come passerelle, sedie per persone con mobilità ridotta per l’accesso al mare e ci sarà anche personale per l’assistenza. A Cala Brandinchi, inoltre, è stato attivato anche il primo soccorso. Nell’altra spiaggia ci sarà un nuovo parcheggio, docce e bagni allestiti.

Come prenotare.

Per prenotare bisogna entrare nel sito www.santeodorospiagge.it o scaricare l’app disponibile sia con Android che iPhone. Le tariffe restano le stesse, ma chi abita nel comune, i bambini sotto i 12 anni e le persone disabili hanno l’accesso gratuito. Il prezzo è di 1 euro a persona, mentre tutti gli altri ne pagheranno 2.

