Grande festa di fine carriera per il capo reparto dei vigili del fuoco Roberto Addis.

Il Distaccamento dei vigili del fuoco di Tempio ha salutato il capo reparto, Roberto Addis, che finalmente ha raggiunto la sua meritata pensione. L’uomo è stato salutato dai colleghi nel giorno del suo ultimo turno lavorativo.

Nominato vigile del fuoco permanente nel 1985, ha trascorso gran parte della sua. carriera professionale e della sua vita presso il distaccamento di Tempio Pausania del Comando di Sassari. Il comandante Provinciale Gianfrancesco Monopoli, nel ringraziare i colleghi per il lavoro svolto in tanti anni, ha rivolto, a nome di tutto il Comando di Sassari, un affettuoso saluto, con i migliori auguri per un futuro sereno circondati dall’affetto dei propri cari.

