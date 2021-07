Via libera al percorso della nuova strada Arzachena-Palau

L’incontro con i sindaci.

Si è svolto nei giorni scorsi presso l’Assessorato dei Lavori Pubblici l’incontro tra i Comuni di Palau, Arzachena, Santa Teresa e Anas, riuniti attorno allo stesso tavolo per la scelta del tracciato che costituirà il nuovo collegamento tra Arzachena e Palau, in prosecuzione della 4 corsie Olbia-Arzachena.

In particolare, Anas ha presentato ai Comuni le due ipotesi di sviluppo del tracciato (adeguamento in sede e tracciato in variante) e la scelta delle Amministrazioni è caduta sull’intervento in variante, preferito dai territori. La scelta di procedere in variante ha il vantaggio di rendere fluido il traffico evitando così eventuali disagi legati ai tempi di realizzazione, che possono insorgere in fase di realizzazione dell’opera.

“Il nostro obiettivo è quello di dare risposte alle esigenze del territorio in termini di collegamenti, optando per la scelta ritenuta migliore, apportando un contributo anche in termini di accelerazione della realizzazione dell’infrastrutture cercando di facilitarne il percorso burocratico e tecnico”, ha spiegato l’assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris, promotore dell’incontro.

“La dotazione di infrastrutture rappresenta per i territori un aspetto fondamentale in termini di sviluppo economico. Il Nord Sardegna è un territorio strategico che non può più prescindere da una rete infrastrutturale adeguata alle prospettive future”.

Entro settembre l’Anas porterà a conoscenza del tavolo una progettazione più avanzata per poi procedere celermente alla fase esecutiva. L’Assessore ha anche chiesto ad Anas che si provveda alla progettazione complessiva dell’itinerario fino a Santa Teresa. Sempre nel corso dell’incontro è stata chiesta ad Anas anche la sistemazione della circonvallazione di Palau.

