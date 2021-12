Crescono le vaccinazioni in Sardegna

In Sardegna prosegue la corsa alle vaccinazioni anti-Covid. In crescita le somministrazioni: trainano le terze dosi, ma si registra un aumento anche delle prime per effetto dell’entrata in vigore del Super green pass.

Nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre le inoculazioni nell’Isola sono state complessivamente 75.805, di cui 64.972 dosi booster e 4.836 prime dosi. Un incremento significativo rispetto alla settimana precedente, dal 22 al 28 novembre, dove il totale delle somministrazioni ha segnato quota 53.216 dosi di cui 44.514 booster e 3.652 prime inoculazioni. Se si torna più indietro i numeri sono più che raddoppiati se raffrontati alla settimana dal 15 al 21 novembre, dove il totale registrato è di 34.045 dosi di cui 25.875 booster e 2.888 prime dosi.

Nella giornata di ieri si è chiuso a Cagliari l’Open day dedicato alle terze dosi per il personale sanitario, scolastico e le forze dell’ordine. Per l’occasione nell’hub della Fiera sono state somministrate 1.370 dosi.

“Il nuovo incremento delle somministrazioni – dichiara il presidente Christian Solinas – è un segnale molto positivo in questa fase della campagna vaccinale. La battaglia non è ancora vinta, ma gli importanti risultati raggiunti li vediamo riflessi sull’attuale impatto che il Covid sta registrando sulle ospedalizzazioni, dove l’occupazione delle terapie intensive si assesta al 6% e le degenze in area medica al 5%, entrambe sotto la soglia critica. Tuttavia Il virus resta una minaccia per il diffondersi delle varianti. Il vaccino rappresenta la nostra arma più forte e noi continueremo a potenziare gli hub e i punti di vaccinazione su tutto il territorio per poter continuare a difendere la salute dei sardi e il nostro tessuto economico e sociale”.

“Bene il trend delle vaccinazioni in questa fase, particolarmente delicata per il dilagare della quarta ondata in Europa e in alcune regioni italiane”, commenta l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. “In Sardegna – conclude l’assessore – sono state somministrate 2,7 milioni di dosi. La macchina della campagna funziona e stiamo rafforzando gli hub sotto ogni aspetto per proseguire nella direzione che abbiamo segnato”.