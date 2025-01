Fratelli d’Italia si rinnova ad Arzachena: iscritti a congresso

Fratelli Italia Arzachena rinnova i suoi vertici

Nel giro di congressi di Fratelli d’Italia in Gallura arriva adesso il turno di Arzachena: sarà venerdì 24 gennaio. Appuntamento dalle 18 al ristorante L’Angoletto, via Lungomare A. Doria, Cannigione, per il congresso con l’elezione del nuovo coordinatore cittadino e del direttivo. Il congresso è una tappa del percorso di costituzione dei Circoli Territoriali, in ognuno dei 26 Comuni della Costituenda ” Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna “.

“I Circoli territoriali dispongono di capacità organizzativa interna e sono gli unici titolari della rappresentanza politica sul territorio – spiega il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Gallura –. Oggi più che mai, alla luce del profondo fossato, che separa i cittadini dalla politica, il loro ruolo risulterà fondamentale. Attraverso gli iscritti infatti i circoli contribuiscono alla diffusione dei programmi e delle idee del partito, negli ambienti sociali, culturali e lavorativi, mettendosi a disposizione dei cittadini e delle loro esigenze e fungendo da trait d’union con gli amministratori locali e nazionali”.

“A mio parere il circolo cittadino è l’unico strumento che può far avvicinare i giovani alla politica ed accrescerne la passione. I giovani sono spesso disinteressati, perchè la percepiscono come un’attività distante dalla vita quotidiana; il nostro obiettivo dovrà essere quello di offrire loro l’opportunità di conoscere la politica e comprenderne il ruolo nella società, organizzando iniziative ed attività che li coinvolgano attivamente. Fratelli d’Italia non è una meteora, ma un movimento, che oltre ad avere una leader preparata, concreta e carismatica, quale è Giorgia Meloni, affonda le sue radici nei valori della consolidata tradizione sovranista e patriottica, che condanna il tradimento costante dell’interesse nazionale, tanto in voga in certi circoli politici ed intellettuali della sinistra e fa di esso una destra moderna, liberale e popolare”.

“Fratelli d’Italia è l’unico presidio che può contenere gli effetti della globalizzazione, non solo economica, ma anche culturale, contrastandone l’ideologia e la prassi deregolatrice. Ogni tesserato è invitato a partecipare attivamente ai lavori congressuali. È possibile estendere l’invito alla partecipazione anche a simpatizzanti non tesserati, al fine di condividere i valori e le idee del nostro movimento politico”.

