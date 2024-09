Da OnlyFans al tour ad Arzachena: “Te la cavi con le pecore?”

Vittoria Marabotti di Onlyfans ad Arzachena.

Il tour di una creator di Onlyfans arriva fino ad Arzachena. Vittoria Marabotti, in arte Shinratensei98, ha pubblicato un nuovo contenuto sui social dove annuncia di essere arrivata nella città gallurese per conoscere uno dei suoi fan.

La onlyfanser, che ha centinaia di migliaia di followers ed è conosciuta per i suoi tour a luci rosse per tutta Italia con i suoi abbonati, ha pubblicato una clip dove ha annunciato che gira un video con un fan per ogni città che visita e si tratta di contenuti per il suo canale su Onlyfans. La creator, davanti alla scalinata di Santa Lucia, ha annunciato che: “oggi sono venuta fino in Sardegna, precisamente ad Arzachena” e si è lasciata andare ad una serie di doppi sensi come accade in tante sue clip.

Il suo fan, con il volto censurato per non farsi riconoscere, è apparso con lei davanti alla telecamera con una camicia a quadri che ha scatenato parecchia ironia. A scatenare ilarità è anche la professione del suo abbonato che fa il pastore, a causa dei doppi sensi della creator. “Quindi immagino che te la cavi bene con la pecora?”, gli chiede Vittoria.

“Bene ragazzi, diciamo che non c’è nient’altro da aggiungere, andiamo a pascolare in mezzo ai campi e vediamo cosa succede”, conclude la Marabotti.

