Sardegna. Un paradiso raggiungibile da tutti con i voli low cost

La Sardegna è oggi un’ambita destinazione finora poco frequentata dai turisti tradizionali che si recano in Italia. Questo incantevole territorio è noto per le sue meravigliose spiagge, la sua ricca tradizione gastronomica e i suoi vini pregiati. Adesso è più facile ed economico che mai viaggiare e scoprire le sue meraviglie naturali e i suoi incantevoli villaggi. Infatti, grazie ai voli low cost, la Sardegna è accessibile a tutti i viaggiatori che vogliono visitarla. Questa modalità di volo viene effettuata su aerei più piccoli rispetto a quelli appartenenti alle grandi compagnie aeree. Essi sono ideali per i viaggi turistici in cui non è necessario trasportare grandi quantità di bagagli e possono raggiungere destinazioni insolite, dove le altre compagnie aeree non possono.Se analizziamo i loro vantaggi, vedremo che la caratteristica principale è il basso costo dei biglietti e l’ampia gamma di destinazioni. Inoltre, la frequenza delle partenze è costante e il servizio è impeccabile. Una di queste compagnie aeree low cost è la ungherese Wizz Air, che fornisce servizi in tutta Europa, estendendosi fino all’isola di Sardegna.Tuttavia, dobbiamo essere chiari sul fatto che, sebbene il viaggio aereo sia il modo più sicuro per spostarsi da un luogo all’altro, nessuna compagnia aerea è esente da ritardi o cancellazioni. In questi casi, i passeggeri possono essere certi di essere coperti dalle leggi nazionali e internazionali che li tutelano e che sono applicabili quando si chiede un rimborso o un risarcimento a Wizz Air, se del caso.

Aeroporti in Sardegna

Su quest’isola italiana del Mediterraneo ci sono tre aeroporti che i viaggiatori possono scegliere in base alle loro preferenze: l’Aeroporto di Cagliari Elmas, nel capoluogo della regione, l’Aeroporto di Algero Fertilia e l’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

Aeroporto di Cagliari Elma (CAG)

È il principale scalo aereo dell’isola e collega le principali destinazioni europee. L’aeroporto è gestito da SOGAER e le sue piste sono utilizzate da un gran numero di compagnie aeree commerciali di tutte le dimensioni, comprese quelle low-cost come Wizz Air. Secondo le statistiche locali, questo aeroporto, ubicato nella parte meridionale dell’isola, riceve in media 3 milioni di passeggeri in transito ogni anno. Essendo lo scalo aereo con la maggiore capacità dell’isola, accoglie compagnie aeree provenienti da tutti i Paesi, anche se ci sono altre compagnie che offrono i loro servizi su base occasionale, ad esempio in estate.

Aeroporto di Alghero Fertilia (AHO)

È un piccolo aeroporto situato a nord-ovest dell’isola e prende il nome dalla città di Fertilia. Dista circa 10 km dalla città di Alghero e circa 30 km dal capoluogo di provincia Sassari. Da qui si possono raggiungere altre destinazioni europee tramite compagnie aeree low cost come Wizz Air. L’aeroporto dispone di tutti i servizi per i viaggiatori, compreso il servizio di assistenza per passeggeri speciali e a mobilità ridotta.

Aeroporto di Olbia Costa Smeralda (OLB)

Questo aeroporto, il secondo più grande della Sardegna, è in grado di collegare 14 nazioni all’isola. Si trova sulla punta settentrionale della Sardegna, nella regione della Gallura, proprio sulla Costa Smeralda, a circa 4 km dalla città di Olbia ed è frequentato in particolare dagli amanti del mare e dei villaggi eleganti su una delle coste più famose d’Italia. Piccole compagnie aeree low cost come Wizz Air e simili non hanno problemi ad atterrare in questo terminal.

Ritardi dei voli Wizz Air: cosa fare?

Chi viaggia in aereo all’interno della Comunità Europea è tutelato per legge da qualsiasi inconveniente che possa verificarsi durante il volo. A questo proposito, in caso di ritardo, l’utente ha il diritto di essere adeguatamente assistito dalla compagnia aerea in base al tipo di ritardo che sta affrontando:

Se il ritardo si protrae per oltre 2 ore , la compagnia aerea si farà carico dei costi di cibo e bevande. Inoltre, l’utente interessato avrà diritto all’utilizzo a tempo indeterminato del segnale WiFi e alle chiamate telefoniche, se del caso. Non è ancora previsto il diritto a un risarcimento economico.

, la compagnia aerea si farà carico dei costi di cibo e bevande. Inoltre, l’utente interessato avrà diritto all’utilizzo a tempo indeterminato del segnale WiFi e alle chiamate telefoniche, se del caso. Non è ancora previsto il diritto a un risarcimento economico. Ritardo di 3 ore . Dopo questo tempo, l’utente ha diritto a un risarcimento economico che può superare i 500 euro a persona, oltre al pagamento delle spese sostenute durante questo periodo, se applicabile.

. Dopo questo tempo, l’utente ha diritto a un risarcimento economico che può superare i 500 euro a persona, oltre al pagamento delle spese sostenute durante questo periodo, se applicabile. Se il ritardo dura più di 5 ore , l’utente ha il diritto di cancellare il volo. Da parte sua, la compagnia aerea è tenuta a rimborsare l’intero costo del biglietto o a offrire un volo equivalente su base perentoria.

, l’utente ha il diritto di cancellare il volo. Da parte sua, la compagnia aerea è tenuta a rimborsare l’intero costo del biglietto o a offrire un volo equivalente su base perentoria. Se il volo viene posticipato al giorno successivo, la compagnia aerea deve pagare le spese di vitto e alloggio, nonché il trasporto da e per l’alloggio.

Tuttavia, la legge prevede alcune circostanze attenuanti per le quali la compagnia aerea non è tenuta a pagare la compensazione. Si tratta delle cosiddette “circostanze straordinarie”, come la chiusura dello spazio aereo a causa di maltempo, scarsa visibilità o tempeste, conflitti politici o economici nel luogo di partenza o di arrivo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui