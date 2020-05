Tentato omicidio di un’allevatore: restano in carcere due degli aggressori

Il Tribunale ha rigettato le richieste dei difensori.

Nei giorni scorsi il Tribunale del Riesame di Cagliari, a seguito di richiesta presentata dal difensore di fiducia di due dei quattro indagati che facevano parte della spedizione punitiva che il 6 aprile attentato alla vita dell’allevatore di Flussio Marcello Zucca, ha confermato il provvedimento di detenzione presso a seguito dell’arresto in flagranza operato nella stessa giornata dai Carabinieri della Compagnia di Macomer.

In particolare, i giudici del riesame hanno rigettato la richiesta di sostituzione e di annullamento della misura confermando in sostanza il concorso nel reato da parte dei due ricorrenti. La decisione è stata presa anche sulla scorta delle attività integrative d’indagine condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Macomer. Dal lavoro dei militari è emersa una particolareggiata ricostruzione della dinamica dei fatti avvenuti nelle campagne di Sagama (mediante sopralluoghi, testimonianze raccolte e l’analisi di luoghi e orari compatibili con i fatti in disamina).

I fatti risalgono al 6 aprile quando, nelle campagne di Sagama, quattro soggetti, per motivazioni riconducibili al pascolo di bestiame con difficili rapporti di vicinato, hanno aggredito violentemente a colpi di roncola e bastone ai danni dell’allevatore Marcello Zucca. Le indagini, immediatamente condotte con tecniche tradizionali dai militari operanti (ricerche su larga scala, sommarie informazioni, perquisizioni e sequestri), hanno permesso di delineare la dinamica dei fatti e rintracciare i responsabili del reato che nel frattempo si erano allontanati dal luogo dell’evento.

Ad ogni modo, dopo il decreto con cui viene emesso il giudizio immediato, gli imputati verranno avvisati affinché nel termine di 15 giorni dall’ultima notifica possano chiedere il giudizio abbreviato o direttamente l’applicazione della pena.

(Visited 108 times, 108 visits today)