A Olbia c’è un nuovo spazio verde: alberi in viale Aldo Moro

A Olbia una nuova zona verde grazie al progetto di forestazione.

Il progetto di forestazione a Olbia è realtà ed è nata una nuova zona verde. In un’area non edificabile di viale Aldo Moro, sono stati piantati diversi alberi e piante. Il terreno, che si trova davanti ai binari per Golfo Aranci, per anni è sempre versato in stato di abbandono.

LEGGI ANCHE: Da Girardengo a Mogadiscio, tutti i parchi che nasceranno a Olbia

L’area verde si sta sviluppando nelle vicinanze del Burger King, che aprirà tra non molto. Con la nascita di questo nuovo giardino pubblico crescono le aree verdi in città, per ridurre l’eccessiva cementificazione di Olbia. Tra le specie sono state scelte quelle tipiche della macchia mediterranea, come lecci, carrubo e querce.

Nel frattempo anche in via Mosca sono cominciati i lavori per la realizzazione di un vero e proprio parco, dotato anche di un palazzetto dello sport sul modello del Fausto Noce. Vanno avanti anche i lavori del parco di via Iesolo, nell’area del Community Hub, dove manca la realizzazione del prato e sarà inaugurato nel 2025.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui