Olbia dice addio a Celestina Buono, aveva 89 anni

Addio a Celestina Buono.

Dolore a Olbia per la scomparsa di Celestina Buono. La donna, molto conosciuta e voluta bene in città, se ne è andata all’età di 89 anni. A dare l’annuncio sono i figli e gli altri parenti della nonnina, vedova da diversi anni.

Sono tanti i messaggi di dolore in città lasciati nelle bacheche social per dare l’ultimo saluto a Celestina. I funerali della donna si terranno venerdì 16 maggio, alle ore 11, nella Chiesa di Sant’Ignazio da Laconi a Olbia, partendo dall’ospedale Giovanni Paolo II. Dopo il rito funebre si proseguirà per il Tempio Crematorio.

