Olbia si stringe nel dolore per l’ultimo saluto a Tony Cozzolino

Oggi i funerali di Tony Cozzolino a Olbia.

E’ previsto un fiume di gente questa mattina per dare l’ultimo saluto a Tony Cozzolino, il 49enne dato alle fiamme a Olbia e morto dopo 10 giorni di agonia. Il funerale si svolgerà questa mattina alle 10 e 30 nella chiesa della Sacra Famiglia di Olbia.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime quando, la mattina dell’11 marzo in via Petta, era stato cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme dal vicino Davide Iannelli al culmine di una lite alimentata da vecchi rancori che è subito degenerata. Disperata la vittima ha chiesto aiuto ad un autobus che passava in zona. L’autista del mezzo ha evitato il peggio, spegnendo, con un estintore le fiamme che avvolgevano il 48 enne. Trasportato con l’elisoccorso è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale di Sassari ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Iannelli, che si è costituito poche ore dopo al commissariato di Olbia, si trova ora nel carcere di Sassari Bancali con la pesante accusa di omicidio aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione.