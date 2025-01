Stop ai treni anche tra Olbia e Golfo Aranci: arrivano i bus

Si fermano i treni sulla linea Olbia e Golfo Aranci.

Cominciano i lavori di manutenzione straordinaria di RFI alle ferrovie da Olbia e Golfo Aranci e i treni della linea si fermano. Dal 1° febbraio al 31 maggio, si andrà quindi in bus, con modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale.

Inoltre, i treni delle linee Cagliari – Olbia e Macomer – Ozieri Chilivani – Olbia avranno origine e destinazione nella stazione di Olbia Terranova anziché Olbia San Simplicio. I bus effettuano fermate nei piazzali antistanti alle stazioni ad eccezione di:

Olbia, piazzale antistante la stazione di Olbia Terranova;

Rudalza, viale Rudalza 84;

Marinella, località villa Eucaliptus nei pressi della stazione di Marinella.

Dal 1° febbraio al 14 aprile, per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Paulilatino e Macomer, previste modifiche di orario ai treni delle relazioni:

Cagliari – Ozieri Chilivani – Sassari – Porto Torres Marittima;

Cagliari – Oristano – Macomer – Olbia Terranova;

Cagliari – Decimomannu.

Sulla linea Oristano – Macomer il bus CA126 partirà alle 21:10 invece che alle 20:56. Il bus effettuerà le fermate nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di Oristano (fermata presso centro intermodale in via Ghilarza). Sui bus non sono ammesse comitive e non è ammesso il trasporto bici e/o di animali ad eccezione dei cani d’assistenza. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

