Entra in tribunale e si barrica in ufficio, paura a Tempio

A Tempio un uomo di Luras si è chiuso dentro un ufficio del tribunale.

Attimi di tensione al tribunale di Tempio Pausania. Questa mattina, 22 aprile, un uomo originario di Luras, visibilmente scosso, ha fatto irruzione nel palazzo di giustizia poco dopo le 8. Salendo rapidamente le scale, l’individuo si è barricato in un ufficio delle cancellerie situato al secondo piano, spingendo il personale a dare l’allarme immediato alle guardie giurate e ai carabinieri.

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L’intervento.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo. I militari hanno isolato l’area bloccando la strada con le pattuglie, mentre alcuni colleghi hanno raggiunto l’uomo all’interno della struttura. Grazie alla loro mediazione, sono riusciti a farlo uscire dalla stanza e a riportarlo alla calma, garantendo la sicurezza dei presenti fino all’arrivo dei sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza e un medico per prestare le cure necessarie. Sono in corso le indagini per chiarire la natura del gesto.

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