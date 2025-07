Vasco a Olbia, biglietti polverizzati: doppio sold out in un paio d’ore

Sold out per Vasco a Olbia

Come era lecito aspettarsi le due date di Vasco Rossi a Olbia sono andate sold out in poche ore dall’apertura della prevendita. Lunedì a mezzogiorno è partita la prevendita per gli iscritti al fanclub, che hanno fatto incetta di biglietti per il Pit Gold e non solo. Mercoledì sono entrati in campo i titolari di Mastercard che hanno avuto due giorni per fare shopping.

Quando alle 13 di venerdì è scattata la vendita libera erano rimasti pochi biglietti per il 12 giugno e canora meno per il 13. Nel giro di un paio d’ore tutto è stato polverizzato, anche il tagliando Vip Gold da quasi 200 euro.

Lo stesso è capitato per le altre date di Ferrara, Bari, Ancona e Udine. “Super good news: 350.000 biglietti venduti in sole due ore – ha annunciato Vasco Rossi -. Tutti gli eventi del 2026 sono già sold out con un anno di anticipo. Siete incredibili. Let’s rock”.

Come sempre capita in casi del genere è possibile che da qui ai concerti di giugno a Olbia qualche biglietto venga ancora messo in vendita. Se, invece la richiesta dovesse essere più forte che altrove, gli organizzatori potrebbero pensare di aggiungere una terza tappa. Ma questa è solo un’ipotesi. L’unica cosa certa è che il 12 e 13 giugno Olbia avrà l’invasione dei fan, ma già dai giorni precedenti ci saranno i più agguerriti con le tende davanti alla Olbia Arena.

