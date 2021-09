Vandali in azione a Olbia.

Non si fermano gli episodi vandalici nelle vie parallele al nuovo lungomare. Questa volta è stata presa di mira via Regina Elena, dove ignoti hanno imbrattato una decina di palazzi.

Imbrattata via Regina Elena.

A subire lo sfregio anche il monumento di Sa Rughe, all’ingresso del quartiere. Il muro è stato completamente pasticciato con bombolette di vernici. Lo stesso destino è toccato anche alle facciate di numerose attività commerciali.

Qualche mese fa via Regina Elena stava vivendo una fase di boom commerciale, con l’apertura di molti locali, grazie all’opportunità offerte dall’inaugurazione del lungomare. Ma non è solo la via principale a essere stata presa di mira dai vandali. E’ toccato anche a via De Filippi e alle traverse, come via Palermo, dove i vandali si sono anche firmati.









(Visited 374 times, 374 visits today)