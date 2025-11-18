Abusi e vincoli ambientali: sigilli a villa di lusso ad Aglientu

Sigilli a un cantiere per la costruzione di una villa ad Aglientu.

Un importante cantiere edilizio, destinato alla realizzazione di una villa di lusso con piscina nella prestigiosa località turistica di Portobello di Gallura, ad Aglientu, è stato posto sotto sequestro preventivo.

Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Tempio a seguito di una complessa indagine delegata al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), in particolare alla Stazione di Luogosanto. L’intervento è scattato nell’ambito delle attività di controllo del territorio per la repressione delle violazioni urbanistico-edilizie e ambientali.

Le verifiche del Corpo Forestale hanno accertato che i lavori di ristrutturazione in corso per la realizzazione di un “organismo unico di una villa” erano privi di titolo abilitativo valido. La ragione del sequestro risiede nella decadenza del titolo edilizio che, pur esistente, non legittimava più la prosecuzione delle opere.

A rendere la situazione particolarmente grave è la natura dell’area interessata: la villa in ricostruzione ricade in una zona di elevata sensibilità ambientale e paesaggistica. L’area è soggetta a vincolo paesaggistico e a vincolo per scopi idrogeologici e il cantiere si trova a pochissimi metri dalla linea di battigia marina. L’autorità giudiziaria prosegue ora le indagini per accertare eventuali responsabilità penali relative agli abusi riscontrati.

