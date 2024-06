Lavori sulla strada di Pittulongu, code infinite al rientro dal mare

Le code causate dai lavori sulla strada di Pittulongu.

L’apertura dei lavori stradali sulla via di Pittulongu in piena stagione estiva sta causando notevoli disagi agli automobilisti che, al termine della giornata, si trovano bloccati in lunghe code al rientro verso Olbia. I lavori, che hanno ridotto la carreggiata, hanno generato un notevole rallentamento del traffico, in particolare nelle ore di punta attorno alle 17, quando i vacanzieri lasciano le spiagge.

Molti suggeriscono di utilizzare la strada alternativa panoramica che porta a Golfo Aranci per evitare il congestionamento. Tuttavia, la mancanza dei vigili urbani per gestire il traffico e regolare i semafori, spesso eccessivamente lenti, aggrava ulteriormente la situazione. La presenza di agenti potrebbe infatti agevolare la fluidità del traffico, riducendo le attese e migliorando la circolazione durante questi momenti.

