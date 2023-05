Emergenza sicurezza a Olbia, anche Fratelli D’Italia lancia l’allarme

L’interpellanza del Circolo FDi sulla sicurezza a Olbia.

Ancora una denuncia sulla carenza di poliziotti e un clima di poca sicurezza a Olbia. Questa volta l’allarme arriva dal Circolo Fratelli d’Italia “Davide Rossi” di Olbia, con un’interpellanza sulla questione sicurezza, la cui prima firmataria è la consigliera comunale di FDI, Paola Tournier.

Le segnalazioni arrivate anche alla politica sono numerose e vengono soprattutto dal centro storico, come dimostrano anche le denunce del comitato di quartiere Centro Storico, che interloquito con alcune sigle sindacali sulla carenza di poliziotti a Olbia. Così, anche il Circolo Fratelli D’Italia ha unito le sue forze, stimolando l’amministrazione locale sula questione sicurezza.

“La qualità della vita deve riguardare non solo i turisti, ma soprattutto i cittadini olbiesi che vivono e lavorano ad Olbia 365 giorni l’anno – ha detto Marco Piro, presidente del Circolo FDI -. La sicurezza è un tema che sta a cuore al gruppo dirigente di FDI, e non possiamo far finta che il problema non esista. Abbiamo già informato i nostri referenti nazionali sulla carenza di organico del Commissariato Pubblica Sicurezza di Olbia. Auspichiamo che anche l’amministrazione locale, espleti a pieno le proprie funzioni, in quanto prima responsabile dell’ordine pubblico cittadino”.

“la sicurezza in Città sta diventando un problema urgente da risolvere – ha dichiarato la consigliera firmataria, Paola Tournier – sia nel centro storico che nel resto della città. La carenza di organico si ripercuote inoltre sui servizi ai cittadini che hanno grosse difficoltà anche di accesso agli uffici amministrativi come ad esempio l’ufficio passaporti, la cui lista di attesa ad oggi oltrepassa i 5 mesi, e l’ufficio porto d’Armi. E’

necessario che la politica intervenga urgentemente per risolvere quanto prima il problema. Esprimiamo la nostra vicinanza agli abitanti del centro e dell’intera città, frazioni comprese, e siamo pronti ad intraprendere qualsiasi azione volta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni al fine di restituire tranquillità ai cittadini e ripristinare i servizi resi alla comunità dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia”.

