Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo gli eventi in programma per sabato 29 e domenica 30 giugno.

Olbia propone l’ultimo appuntamento sardo con “Circondando 2024” festival internazionale di Circo contemporaneo. Il programma di sabato 29 prevede lo spettacolo “Clown in viaggio” in Piazza Regina Margherita alle 19 e, in Piazza Elena di Gallura alle 22, “Ball don’t lie” di e con Alessandro Maida del Magdaclan Circo di Torino. Per visionare l’evento dedicato https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/circondando-2024-olbia-budoni/

A Berchidda, ultima serata della rassegna “Lampadas”. Il programma di sabato 29 giugno prevede lo spettacolo “Dreams” di Roberto Ottaviano con Giovanni Guidi e Paolo Damiani, realizzato in collaborazione con Fondazione Musica per Roma.

Informazioni utili: il costo del singolo biglietto è di 8 euro, prenotazioni al 3426476726 e Ticketmaster.it.

Per saperne di più sull’evento https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/rassegna-lampadas-berchidda/

Serata di cultura domenica 30 giugno a Budoni, con la presentazione del libro di Carla Fiorentino “Dallo scoglio si vede tutto”, alle 19 in piazza Einaudi. Dialogherà con l’autrice Vanni Lai. L’evento è organizzato dall’associazione Lìberos con il patrocinio del Comune di Budoni e il contributo di Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Fondazione di Sardegna, Budoni Welcome e la libreria Amadori di Budoni. Per saperne di più https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/budoni-presentazione-libro-carla-fiorentino/

Santa Teresa Gallura invece propone la sagra del pesce che si terrà il 29 giugno presso il porto turistico alle 19. Una serata dedicata al buon cibo adatta agli amanti del pesce.

Per chi invece ha voglia di un aperitivo in riva al mare la Pro Loco Costa Rossa Trinità D’Agultu organizza l’evento “La Marinedda in Musica”, domenica 30 giugno dalle 17 alle 21 sarà possibile gustarsi un aperitivo in riva al mare all’Isola Rossa in compagnia di buona musica. Il Chiosco Mistral offre aperitivo sushi e taglieri vari in compagnia di dj Pas, gradita prenotazione al +39 345 594 3006. Il chiosco “La Funtanedda” propone aperitivo con tagliere di salumi in compagnia di DJ Snoock-J; il chiosco “il Veliero” propone aperitivo con taglieri misti con musica di dj Fabrizio Deliperi e infine il Ristorante Bar “Il Cormorano” propone aperitivo a base di panini con salsiccia in compagnia di dj Claudio Tanda.

Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Speriamo di esservi stati utili e vi ricordiamo che potete restare aggiornati tramite la nostra sezione dedicata agli eventi.

