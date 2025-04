“3 Gocce (Solo un attimo)”, torna Iside

Iside, giovane cantante di Olbia, torna con nuovo singolo: su tutte le piattaforme digitali c’è “3 Gocce (Solo un attimo)”. In questo nuovo brano, l’artista propone una ballata che alterna toni malinconici e desiderio di rinascita, in equilibrio tra influenze R&B, afrobeat ed elettroniche. Prodotta da Kidd Reo, la traccia racconta il bisogno di ripartire dopo una tempesta emotiva: “Cambio vita, da domani cambio”, promette Iside nel ritornello, dando voce a un percorso di trasformazione e consapevolezza. Le “tre gocce” diventano così metafora di ciò che resta dopo le difficoltà e che spinge a cercare un nuovo inizio.

Classe 2003, cresciuta a Olbia in una famiglia appassionata di musica, Iside ha mosso i primi passi importanti vincendo la seconda edizione del Premio Vittorio Inzaina e partecipando a Casa Sanremo, dove si è cimentata con brani impegnativi come “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco.

Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani con il brano “Spazio Vuoto” e il debutto discografico con “Dentro un replay“, Iside prosegue il suo percorso artistico firmando con Orangle Records e Mendaki Publishing.

“Per me è un nuovo inizio”

“3 Gocce (Solo un attimo)” segna un’evoluzione stilistica e personale, come spiega la stessa artista.

“Questo brano è molto importante per me perché segna un nuovo inizio sia nella musica che nella vita – racconta Iside Zucconi -. Sono felice di averlo pubblicato perché mi ha permesso di esprimere delle emozioni che ho vissuto e che penso siano comuni nella mia generazione e non solo, come la paura di cambiare e di trovare la propria strada senza perdersi. Spero che le mie parole possano dare voce a chi non ce l’ha e che il mio messaggio arrivi a più persone possibile, soprattutto a tutti coloro che si sono trovati in questa situazione”.

