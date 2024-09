Iside Zucconi vince il secondo premio Inzaina

Ecco il podio della seconda edizione del “Premio Vittorio Inzaina” a Telti: Iside Zucconi, Kidd Reo e Arianna Diretto. Il primo settembre ha segnato la conclusione della seconda edizione del Premio Vittorio Inzaina, celebre artista sardo a cui è dedicato il concorso. L’evento patrocinato da Rai Sardegna ha animato Telti per tre giornate all’insegna della musica. Per tre giorni la manifestazione, svoltasi nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Vittoria, ha registrato un grande successo, confermando la qualità del format e l’entusiasmo del pubblico.

Il Cantabimbo per la prima volta abbinato al Premio Inzaina

La prima serata ha visto il debutto del Cantabimbo, una novità pensata per valorizzare i giovanissimi talenti. Il sindaco di Telti, Vittorio Pinducciu, ha sottolineato l’importanza di includere i più piccoli in percorsi formativi musicali, auspicando che possano un giorno partecipare al Premio Vittorio Inzaina come concorrenti.

Zucconi vince il Premio Inzaina

Il 31 agosto e il 1° settembre sono state invece serate dedicate alla competizione vera e propria, con quindici artisti selezionati dal direttore artistico Giovanni Budroni. Quest’anno erano ammessi a partecipare non solo i più giovani ma anche cantanti non più giovanissimi, uniti dalla stessa passione per la musica. Un vero peccato che non sia stata istituita una sezione del premio dedicata esclusivamente a loro. Vincitrice Iside Zucconi, Kidd Reo ha conquistato il secondo posto con un suo brano rap inedito, mentre Arianna Diretto ha ottenuto il terzo posto, proseguendo la sua ascesa dopo la vittoria alla sezione giovani del Festival “Note di Stelle” di Siniscola.

Tutti i vincitori avranno l’opportunità di partecipare alle selezioni di Casa Sanremo Live Box 2025, un passo importante per la loro carriera. Inoltre, Iside Zucconi, Kidd Reo e Vanessa Pipere potranno partecipare al concorso Sanremo Giovani, vera anticamera del Festival di Sanremo. E’ stato inoltre attribuito il Premio della Critica, che è stato assegnato dall’amministrazione comunale a Paola Natale, l’unica interprete teltese, con l’augurio che possa seguire la stessa strada costellata di successi del grande compaesano Vittorio Inzaina.

I Bud Brothers

Le serate sono state arricchite dalle esibizioni dei Bud Brothers, Giovanni e Giantore Budroni, che hanno aperto entrambe le gare con un tributo a Vittorio Inzaina. Le loro reinterpretazioni dei brani più celebri dell’artista sardo hanno saputo mescolare nostalgia e innovazione, coinvolgendo il pubblico in un viaggio musicale emozionante.

Il tributo a Vittorio da Evi Pattitoni, grande stilista

Un momento particolarmente toccante è stato il tributo di Elvira Angela Pattitoni, nota come Evi, stilista e nipote di Inzaina, che ha reso omaggio allo zio con una celebrazione artistica intima e sentita, impreziosita dalle sue creazioni.

Il premio Isola In…Cantata a Paolo Masala

Durante la serata finale, Paolo Masala, un nome di spicco della musica nazionale, è stato insignito del premio Isola In…Cantata per il suo contributo alla valorizzazione dell’isola nel mondo. Con grande autoironia e carisma, Masala ha condiviso ricordi e aneddoti su Vittorio Inzaina, prima di esibirsi al sax, ottenendo dagli estasiati spettatori una commovente standing ovation.

La giuria del premio Inzaina

La giuria, composta da figure di rilievo come Ciro Barbato, direttore artistico di Casa Sanremo LiveBox, e Maria Puca, capo ufficio stampa di Casa Sanremo LiveBox e direttrice di Rai 24 News, ha garantito l’alto livello della competizione. Il direttore artistico Giovanni Budroni ha espresso soddisfazione per la qualità dei partecipanti, sottolineando l’importanza di iniziative come questa per far emergere nuovi talenti.

Il Premio Vittorio Inzaina si sta consolidando come un trampolino di lancio per i giovani musicisti sardi, con l’ambizione di diventare un evento di riferimento nel panorama musicale nazionale. Mentre si spengono le luci su questa edizione, l’attesa per il 2025 è già tangibile, con Telti pronta a confermarsi un centro di eccellenza per la musica emergente.

