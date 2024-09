Alla Lega navale di Olbia premiati “I colori del mare”

Premiati tre quadri alla mostra “I colori del mare” a Olbia

“I colori del mare” protagonisti delle tele nate nel corso della giornata dedicata all’estemporanea di pittura della Lega navale di Olbia. Tre i quadri premiati sui 12 partecipanti, scelti da una giuria di esperti presieduta da Lilla Sanna, pittrice di Arzachena. Il concorso di pittura è tornato alla Lega navale dopo lo stop forzato del Covid prima e i lavori per la costruzione della sede poi. L’Estemporanea di pittura nasce per legare l’arte al mare, un connubio attraverso il quale intende contribuire alla valorizzazione della vocazione marinaresca della città attraverso iniziative culturali e artistiche.

“Dodici i partecipanti, chiamati a fissare su tela la loro personale interpretazione dei colori del mare en plein air. Nel corso di una intera giornata, negli spazi della sede della Lega navale. La giuria presieduta dall’artista di Arzachena Lilla Sanna insieme ad Alfonso Lendini, professore del liceo Gramsci, Manuela Menta, professoressa dell’istituto Panedda e Roberto Piazza vice presidente della Lega navale, hanno valutato i quadri per poi decretare i vincitori”.

“Primo classificato Enzo Tanda per il quadro senza titolo in cui viene rappresentata una visione; secondo classificato Roberto Mazzullo con “Settembre” per l’intensità e il trasporto che suscita il mare in tempesta evocando probabilmente i tumulti dell’animo umano”. Terzo classificato “Colori in movimento” di Pietro Soru “Per l’emozione interiore dei colori derivata dalla ricerca sensoriale dell’artista”. Menzione speciale per i ragazzi con disabilità dell’associazione Aretè. I vincitori sono stati premiati con un premio in denaro di 500, 300 e 200 euro al primo, secondo e terzo classificato”.

