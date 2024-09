Il fuco ha aggredito una casa a Porto Rotondo

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti intorno alla mezzanotte per l’incendio di una casa a Porto Rotondo. L’abitazione si trova nella frazione “Sa Jaga Brusciada“. Le due squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per avere la meglio sulle fiamme che hanno avvolto del tutto l’abitazione. Ingenti i danni alla struttura e al tetto in legno, diverse le zone che hanno ceduto per l’intenso calore provocato dall’incendio.

La struttura, al termine dell’intervento, è stata dichiarata inagibile. Non ci dovrebbero essere feriti perché quando sono arrivati i vigili del fuoco nella casa non c’era nessuno. Sulle cause del rogo sono in corso gli accertamenti, per questo sono intervenuti anche i carabinieri di Porto Rotondo.

