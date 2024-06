I festeggiamenti patronali con Meta e Tatangelo

Ermal Meta e Anna Tatangelo tra le star della festa patronale di Budoni 2024. In piazza Giubileo sono previsti quattro grandi eventi, organizzati dal Comitato San Giovanni Battista. Il concerto di Ermal Meta si terrà venerdì 30 agosto a partire dalle 21:30, mentre Anna Tatangelo intratterrà il pubblico sabato 31 agosto dalle 22:30 in poi. Un sabato in cui la protagonista, però, non sarà solo la musica. Direttamente da Tutti pazzi per RDS, Rossella Brescia, Ciccio e Baz coinvolgeranno il pubblico in un’atmosfera divertente e allegra. Altro grande ospite atteso è Maria Giovanna Cherchi, impegnata nel suo tour. L’amata cantante isolana metterà in scena un grande spettacolo dedicato alla canzone sarda. L’evento è fissato per giovedì 29 agosto alle 21:30.

Un’estate ricca di eventi musicali a Budoni

Non solo Meta e Tatangelo, molti altri gli eventi musicali in programma nel corso dell’estate di Budoni. Tra gli altri grandi protagonisti di agosto, direttamente dalla Puglia, arrivano i Boomdabash che lunedì 12 alle 22:30 porteranno il loro Venduti Tour in piazza Giubileo. Ghemon, invece, inaugurerà settembre: il 1 giorno del mese parteciperà al Festival di note, aria e vento A Piedi nudi, presso la pineta di Sant’Anna. Il 6 settembre, invece, la piazza Giubileo ospiterà il concerto del cantante genovese Alfa.

