Nerissima Serpe, Papa V e Fritu il 16 agosto al Red Valley

L’undicesimo nome del cartellone del Red Valley è un trio: il 16 agosto saranno in scena Nerissima Serpe, Papa V e Fritu. “Dopo l’uscita del secondo capitolo dell’iconico album, il trio di Mafia Slime sbarca per la prima volta al Red Valley per portare il loro rap più crudo e autentico sul palco più caldo dell’estate”.

“Conosciuti per il loro stile crudo e viscerale, Nerissima Serpe, Papa V e Fritu rappresentano la nuova ondata del rap italiano più autentico e senza filtri. Provenienti dalla periferia milanese, i tre artisti classe 2000-2001 hanno saputo imporsi con un immaginario oscuro e liriche affilate, diventando in breve tempo dei veri e propri cult per il pubblico della scena urban contemporanea”.

“Dopo diversi progetti solisti – tra cui Identità (Nerissima Serpe, 2023) e Trap Fatta Bene (Papa V, 2024) – e numerose collaborazioni con artisti del calibro di Jake La Furia, Artie 5ive, Kid Yugi, Tony Boy, Shiva e The Night Skinny, è con Mafia Slime (2021) e Mafia Slime 2 (2025, già disco d’oro) che il trio trova la sua forma definitiva, imponendosi come un fenomeno underground con un impatto virale. Dopo il sold out in tutte le date del loro primo club tour italiano, sono pronti a portare per la prima volta al Red Valley tutta la loro visione: un live ad alto voltaggio, tra rabbia, orgoglio, fratellanza e rime taglienti”.

