Balata si schiera con Salmo: “Il suo è un invito ai giovani di Olbia”

L’assessore Balata difende le parole di Salmo sui giovani di Olbia

“Un artista come Salmo non parla mai a caso”, l’assessore Marco Balata interviene dopo le parole sulla vita dei giovani a Olbia. Il rapper ha raccontato a Sky quanto la passione per la musica l’abbia aiutato, altrimenti avrebbe avuto problemi nel vivere a Olbia e sarebbe finito magari a spacciare. Le parole riportate ed estrapolate dal contesto hanno scatenato polemiche in città. L’assessore comunale allo Spettacolo le giustifica e le condivide. “La sua dichiarazione forte è detta con l’intento di sensibilizzare su un problema reale che esiste ad Olbia così come in tante altre città – commenta -. Salmo ha dimostrato in tante occasioni di amare la sua città e non ne parlerebbe mai male”.

L’intervento di Balata su Facebook è accompagnato da una foto che lo ritrae mentre festeggia il Capodanno con Salmo sul palco a Olbia. “Le sue parole vanno interpretate in maniera costruttiva, come un invito ai giovani ad innamorarsi di una passione musica, sport, arte ecc. e perseguire i loro obbiettivi, come ha fatto lui con la musica, per non percorrere strade sbagliate – conclude Marco Balata -. Per questo mi dissocio totalmente dalle sterili polemiche divampate sui social”.

