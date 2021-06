Il nuovo singolo del cantante di Olbia e i noti Dj.

Il duo di dj producer No Name, nato in Gallura nel 2011, composto da Antonio Mazzone e Gianni Pilu, torna a scaldare l’estate con “Fireworks” (distr. Artist First), il nuovo singolo dell’estate che vede la collaborazione del cantautore di Olbia Salvatore Saba.

Libertà e speranza sono le tematiche del brano dalle sonorità dance/house raffinate ma al tempo stesso esplosivo e dirompente, che, proprio come un file rouge musicale, ci collega agli altri e diventa simbolo di ripartenza dopo un lungo periodo buio e complesso.

La voce di Salvatore, potente ed avvolgente, è il perfetto incastro di tasselli sonori curati nei minimi dettagli, che danno vita ad un puzzle discografico elegante e fresco; un cocktail di energia e leggerezza che ben si sposa con l’avvento della stagione alle porte, quest’anno più che mai, intrisa di fiducia ed ottimismo.

“Con Fireworks – dichiarano gli artisti – vogliamo trasmettere la voglia di

vivere un’estate “con il botto”, satura di speranza e di amore. Che si tratti di amore per il proprio partner, per il proprio lavoro o per qualsiasi altra sfaccettatura della vita, l’amore è tutto ciò che sta al centro delle nostre esistenze e dobbiamo ricordarlo in ogni momento, anche dopo aver attraversato un periodo buio e difficile. Siamo molto felici di potervi regalare un pezzo tutto da ballare, con l’augurio che si possa tornare vivere la vita con maggior leggerezza e spensieratezza”. Fireworks è un brano fresco e leggero, ma non per questo privo di concetti e significati importanti, perché a volte abbiamo solo bisogno di lasciarci andare per tornare a sorridere, per tornare a brillare proprio come fuochi d’artificio.

