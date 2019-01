COMUNICATO PREVENTIVO PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE SARDEGNA FISSATA PER IL GIORNO 24 FEBBRAIO 2019.

Ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 615/18/CONS del 19.12.2018 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica elettorale e parità di accesso ai mezzi di informazione Editoriale Omnibus srl dichiara di aver depositato il documento analitico, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, presso gli uffici della Diretta Advertising srl Concessionaria di Pubblicità.

(Visited 43 times, 43 visits today)