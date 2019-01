Il successo del ballerino nella finale di Rimini.

Ancora un primo posto per Leonardo Careddu, il giovanissimo ballerino di Luras che, domenica scorsa, ha vinto il campionato italiano assoluto di Latino Show nella categoria singolo maschile 12-15 anni classe AS – classe internazionale. Il torneo era organizzato dalla FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva, a Rimini, lo scorso weekend. Leonardo, in finale, ha sbaragliato altri 11 atleti provenienti da tutta Italia.

Il ballerino della Dance Studio Ploaghe era l’unico sardo partecipante alla gara nella sua categoria. Con lui a Rimini erano presenti altri atleti sardi della stessa scuola di ballo di Ploaghe tra cui Sanna Gabriele, arrivato anche lui al primo posto nella categoria Over 16, classe AS, Antonio Zarra, sesto in finale nella sua categoria, mentre Angelo Pintori ha conquistato tre medaglie d’argento nelle categorie Just Dance, Show Dance e Disco Dance.

La vittoria ha aperto le porte della Nazionale a Leonardo, a cui ieri, durante la cerimonia di premiazione avvenuta a Rimini, è stata consegnata la divisa ufficiale. La vittoria di Careddu è frutto di duro lavoro e passione. “Ho dovuto fare tanti sacrifici e rinunce – confessa il giovane -. Mentre i miei amici partecipavano a feste e uscite, io dovevo prendere il pullman, fare almeno due ore di viaggio tra andata e ritorno, solo per potermi allenare. Ma è una passione e lo faccio volentieri. Dedico la vittoria ai miei genitori e soprattutto al maestro Tommaso Di Caro”.

Il quattordicenne di Luras ha le idee chiare per il futuro e vorrebbe trasformare la sua passione in professione, diventando un ballerino professionista. La prossima tappa della carriera di Leonardo è rappresentata adesso dai campionati europei in Polonia, il prossimo marzo.

(Visited 479 times, 479 visits today)