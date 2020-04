Coronavirus, nuove misure per sostenere il settore del turismo in Sardegna

Le prossime misure della Regione.

Durante la videoconferenza il presidente della Regione Christian Solinas ha annunciato i progetti della Sardegna per sostenere il settore turistico dell’Isola.

Per il settore turistico, che rappresenta l’8% del pil regionale e il 15% considerando l’indotto, in aggiunta al sistema di aiuti per le imprese con l’adozione del metodo pari passu con il mondo creditizio, la Regione ha in mente di integrare il regime di agevolazioni che incrementino le misure previste dalla Legge regionale recentemente approvata, e che istituisce interventi per contenere gli effetti della crisi ampliando gli strumenti di credito, garanzia e sostegno a favore delle imprese turistiche sarde per sostenere il lavoro, tutelare l’occupazione e mantenere in vita il sistema.

“Oltre a queste misure – ha detto il presidente della Regione Christian Solinas – ne adotteremo ulteriori con una particolare attenzione al sistema di garanzie, mediante uno strumento che preveda 2 anni di preammortamento e 10 di ammortamento complessivo dell’aiuto economico ricevuto”.

“Si tratta – ha concluso il presidente Solinas – di uno sforzo di straordinarie dimensioni compiuto dalla regione, per fare in modo che la Sardegna sia pronta a ripartire nel momento in cui l’emergenza sanitaria lo consentirà”.

