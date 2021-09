I candidati della lista Scelta Civica di Olbia.

Rino Piccinnu e Patrizia Desole rappresentano nella lista Scelta Civica insieme per Navone, i volti noti: sono entrambi consiglieri di opposizione uscenti e fanno parte dei 24 candidati della lista. Oltre a loro Mimmino Sciretti, attivo nel mondo dello sport e dei giovani, Laura Udazzi, volontaria a Villa Chiara, Michele Moro e la commercialista Valeria Guido.

Piccinnu è anche il capolista ed è fermamente convinto che la messa in sicurezza della città dal rischio idrogeologico sia prioritaria. “Il Piano Mancini è stato osteggiato e buttato nel cestino da Nizzi – spiega il consigliere uscente -. Adesso per portare a termine un altro piano, occorreranno circa otto anni, Bisogna correre, impegnarsi: tra le nostre proposte c’é quella di creare una figura ad hoc che h24 si occupi della messa in sicurezza della città, con poteri decisionali. Non vogliamo vedere più morti, né distruzione”

Patrizia Desole, sottolinea l’impegno della lista per il sociale, l’ambiente e le pari opportunità, tema a lei familiare in quanto presidente dell’associazione Prospettiva Donna. “Nel corso della pandemia c’é stata un’escalation delle violenze – afferma Desole -. Nei mesi estivi abbiamo lavorato tantissimo come Centro Antiviolenza, sia con le olbiesi che con le turiste, alle quali offriamo un supporto a 360 gradi in merito alla valutazione del rischio, sostegno psicologico e per le donne che si trovano in pericolo di vita, offriamo accoglienza nelle nostre case ad indirizzo segreto. Le tante donne candidate non solo in questa lista, ma che in generale sostengono Augusto Navone, mettono tutte al centro le pari opportunità in un momento in cui i diritti delle donne vengono compromessi”.

