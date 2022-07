Al via i saldi anche a Sassari e in Gallura, ma attenti ai prezzi

Previsto un incremento del volume d’affari

Secondo i dati di Confcommercio, lo shopping interesserà 238mila sardi, 155mila famiglie, mediamente un nucleo familiare – composto da 2,3 persone – spenderà 143 euro. Ogni sardo invece 64 euro.

Dati simili a quelli dello scorso anno, anche se si aspetta una leggera crescita del volume d’affari. Le aspettative degli esercenti del nord Sardegna vanno in questa direzione.

Confcommercio del Nord Sardegna ha diffuso una breve lista di regole di comportamento per tutelare i consumatori da truffe e anche i negozianti da eventuali sanzioni.

Cambio dei capi

La possibilità di cambiare il capo acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante. Tuttavia, se il prodotto è danneggiato o non conforme – come stabilito dal Codice del Consumo, scatta l’obbligo per il negoziante di riparazione o sostituzione , entro un congruo periodo di tempo

e, nel caso ciò risulti impossibile o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere siano sproporzionati riduzione del prezzo pagato oppure restituzione del prezzo pagato.

Il compratore è tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto e comunque entro due anni dall’acquisto .

Prova dei vestiti

Anche sulla prova dei capi non c’è alcun obbligo, è rimessa alla discrezionalità del negoziante. D’altra parte non sono più previsti obblighi di disinfezione delle mani e di utilizzo delle mascherine, anche nei camerini.

Modalità di pagamento

Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante. Dal 30 giugno 2022 per chi non accetta pagamenti con bancomat e carta di credito scatteranno le sanzioni, pari ad una quota fissa di 30 euro cui va aggiunta una quota pari al 4% del valore della transazione rifiutata.

Prodotti in vendita coi saldi

I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.