Allerta rinforzata in Gallura per il rischio incendi, cosa sapere

Il rischio incendi in Gallura.

È stato diramato un nuovo avviso di pericolo dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna, che ha reso noto il bollettino di previsione incendi per la giornata di domenica 6 luglio. Il livello di allerta per il rischio incendio è stato classificato come “Alto“, corrispondente al codice arancione, con riferimento alla Zona D della Sardegna, comprendente anche il territorio di Olbia e parte della Gallura.

La fase operativa attivata è quella denominata “attenzione rinforzata“, indicativa di uno scenario in cui le condizioni meteo-climatiche e ambientali risultano favorevoli allo sviluppo di incendi particolarmente pericolosi. In situazioni di questo tipo, infatti, le fiamme possono assumere un’intensità elevata e propagarsi con rapidità, mettendo a dura prova le capacità di contenimento dei mezzi terrestri ordinari.

Qualora l’incendio non venisse immediatamente circoscritto, il rischio è che le dimensioni del fronte di fuoco diventino tali da richiedere il supporto della flotta aerea statale, con un coordinamento rafforzato tra le forze locali e le squadre nazionali. Le autorità invitano dunque la popolazione a mantenere alta l’attenzione e a collaborare, segnalando tempestivamente qualsiasi principio di incendio.

