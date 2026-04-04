Ecco le previsioni meteo per Pasquetta in Gallura

Per il lunedì di Pasquetta 2026 a Olbia e in Gallura ci sarà bel tempo, le previsioni sono piuttosto favorevoli. Dopo una fase più instabile nei giorni precedenti, proprio nel periodo pasquale è atteso un miglioramento generale con clima più mite e soleggiato su gran parte d’Italia. In Gallura questo si traduce in una Pasquetta ideale per stare all’aperto, senza caldo eccessivo.

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Per lunedì 6 aprile è prevista una giornata soleggiata con temperatura massimo sino ai 23 gradi. Il vento non supererà i 23 gradi. Pasquetta a Olbia e in Gallura sarà piacevole e primaverile: sole prevalente, aria fresca al mattino e temperature perfette per escursioni, picnic o mare

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