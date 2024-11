Gli eventi in programma.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Per gli appassionati o per chi vuole scoprire tradizioni e cultura locali, sono in corso tantissimi eventi organizzati nei diversi comuni del territorio. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

La mostra fotografica “Different lights”, ad Arzachena. L’evento

Cartoon Fest Speciale Halloween il 31 0ttobre e 1 Novembre in Piazza Cossiga/ Golfo Aranci. Ingresso GRATUITO. Il programma

Ritorna il tradizionale appuntamento con la Festa del Calamaro, venerdì 1° novembre. Il dettaglio

I super Fidali 1981 presentano LI MOLTI e MOLTI 1 novembre 2024 a Santa Teresa di Gallura. Il programma

La festa del biker 2024 sarà sabato 2 NOVEMBRE APERTURA ISCRIZIONI alle ore 9:30 cerimonia di benvenuto, partenza per giro turistico 11 e 30. L’evento

Il trofeo delle regioni Enduro a Olbia sarà il 2 novembre. Saranno sfide a due ruote, assicurate grandi emozioni per gli appassionati di enduro. Il dettaglio

Un altro grande fine settimana vi aspetta in Piazza Cossiga a Golfo Aranci sabato 2 e domenica 3 novembre 2024. Il programma

