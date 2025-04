Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

L’OttoDonna , l’evento culturale che da anni approfondisce le tematiche legate alle donne e al genere, ideato da Prospettiva Donna, quest’anno è organizzato in collaborazione con The Green Life e Special Occasion Services; sinergia suggellata l’anno scorso con lo spazio The Green Life che con le sue attività mira a valorizzare le diverse realtà del territorio attraverso l’arte e altri eventi. Gli ultimi eventi

I Necrodeath al Devil Kiss Rock Club di Olbia. Scopri quando

Volete scoprire i segreti di un isola magica, ricca di storia e leggende?

Percorrendo con noi gli antichi sentieri di questa terra fantastica, dove mito e realtà talvolta s’ intrecciano, vi porteremo a raggiungere la sua cima più alta. I dettagli

Vivere l’ALZHEIMER, il convegno a Olbia. Le date

Nell’ambito del “Progetto Giovani” del Comune di Olbiaè previsto lo svolgimento dell’iniziativa dedicata alle ragazze e ai ragazzi denominata: “Book Club”. Scopri quando

Diamo inizio ad una serie di incontri indirizzati alla crescita personale. Affronteremo argomenti come comunicazione, emozioni, storytelling, ansia, io sono. Il programma

