Maturità 2024 a Olbia, ecco i “centisti” dell’Istituto Amsicora

Maturità 2024, gli studenti migliori dell’Istituto Amsicora di Olbia

Per l’Istituto di Istruzione Superiore Amsicora, nelle due sedi olbiesi ha avuto due “centisti” su 35 ammessi alla maturità a Olbia. Le sedi sono dell’Istituto Tecnico e Professionale di via Emilia (ex Ipia) e dell’Istituto tecnico e professionale agrario di Olbia (ex Ipaa). I più bravi sono stati Mariano Ena e Lorenzo Carlo Satta. Il bersaglio è stato centrato nella sede dell’Istituto Tecnico e Professionale Agrario, dove 14 erano gli ammessi all’esame di maturità. Nessun 100 nella sede dell’Istituto Tecnico e Professionale di via Emilia.

La scuola, che in base ai dati di “Eduscopio” della Fondazione Agnelli, vanta un elevato indice percentuale di inserimento degli studenti nel mondo del lavoro dopo il conseguimento del diploma, è orgogliosa dei due centisti per l’impegno dimostrato durante l’intero percorso di studi.

Auguriamo a Mariano Ena e Lorenzo Carlo Satta un brillante futuro professionale e personale. Un augurio va anche a tutti gli altri maturati, certi che sapranno mettere a frutto le competenze acquisite durante il loro percorso scolastico a Olbia.

