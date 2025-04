Moby ancora ferma, Corsica e Sardegna con un solo traghetto

Ancora disagi sui collegamenti tra Corsica e Sardegna.

Il primo aprile è finito e si torna, purtroppo, alla realtà dei disagi dei collegamenti tra la Sardegna e la Corsica, che pare persistano anche nella bella stagione. Se il nostro pesce d’aprile ha generato ilarità, fa meno ridere la situazione dei traghetti che collegano Santa Teresa Gallura con Bonifacio, quelli della Moby, che ancora sono fermi.

Dal primo aprile è entrata in vigore la seconda fase della continuità territoriale regionale con le isole minori. Terminati gli oneri di servizio pubblico invernali – che imponevano alle compagnie partecipanti al bando, Moby e Ichnusa Lines, un obbligo di servizio con relativo compenso da parte della Regione – ha preso il via la continuità territoriale orizzontale, valida fino a ottobre. Questa nuova fase non prevede contributi economici regionali, ma impone alle compagnie l’obbligo di garantire almeno quattro coppie di corse giornaliere.

La Moby e la Ichnusa Lines, che hanno accettato di gestire il servizio, collaborano e, durante il periodo estivo, operano in regime di libero mercato. Tuttavia, il servizio sarà coperto, infatti, solo dalla Ichnusa Lines, perché i traghetti Giraglia e Liburna si trovano nei cantieri di Livorno, dove sono in manutenzione per problemi al motore e modifiche tecniche.

Le condizioni meteorologiche spesso avverse aggravano la situazione, rendendo impossibile la navigazione della Ichnusa e lasciando a terra passeggeri e autotrasportatori. Secondo quanto riferito dall’assessorato ai Trasporti, il rientro in servizio dei traghetti Moby è previsto entro la fine di aprile, mentre la situazione dei collegamenti tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio resta costantemente monitorata.

