Olbia e i parcheggi per disabili: “Senza i posti al Molo Brin sarà un incubo”

La denuncia di una donna disabile a Olbia.

“Io disabile non riesco a venire in centro a Olbia perché i parcheggi riservati a noi sono pochi e con i lavori al Molo Brin temo che sarà più difficile, per noi anche fare 200 metri è troppo”. È la denuncia di una 55enne che da dieci anni vive con le stampelle, a causa di un quadro patologico che ha ridotto la sua mobilità.

Recentemente sono stati istituiti tre nuovi parcheggi per disabili nel centro storico, ma secondo la donna, olbiese, sono insufficienti e spesso occupati da persone maleducate che non ne hanno diritto. “Dal 2015 non riesco a camminare a causa di varie patologie – spiega -, tra cui la fibromialgia e una sospetta sclerosi multipla. Sono sotto cura da anni a causa dei dolori e uso le stampelle. Per venire in centro uso i parcheggi per disabili. Sul nuovo lungomare ce n’è soltanto uno e spesso parcheggiano clienti dei ristoranti che ovviamente non sono disabili”.

La 55enne è molto preoccupata per il cantiere per il porto per maxi yacht al Molo Brin, che comporterà l’eliminazione di diversi parcheggi. Il sindaco di Olbia aveva annunciato che saranno aperti più di 400 posteggi per auto all’inizio del Molo Brin, ma la donna teme che non sarà possibile per lei raggiungere agevolmente il centro storico.

La donna ha spiegato che, ora, con l’apertura del cantiere al Molo Brin i parcheggi sostitutivi dell’Isola Bianca sono troppo lontani. “Fare 200 metri per venire nel centro storico per me è impossibile – si lamenta l’olbiese -, purtroppo esistiamo anche noi che siamo disabili, ma per questa città siamo invisibili”. La 55enne non è contenta del nuovo lungomare, che ritiene poco agibile in alcuni punti. “Le uniche zone in cui una persona disabile può accedere alla passeggiata in legno – spiega -, si trovano all’inizio e alla fine, gli altri accessi hanno dei gradini”.

La 55enne ha denunciato che le problematiche dei disabili crescono anche davanti alle aree private di alcune attività commerciali. “Il Lidl di via degli Astronauti ha un parcheggio dei disabili molto distante dall’accesso al supermercato – si lamenta -. Si trova dall’altra parte della strada e ho provato a fare richiesta, ma è già passato più di un anno”.

