L’albero di Natale a Cala Moresca illumina il mare di Golfo Aranci

La magia dell’albero di Natale a Cala Moresca.

Tra i due costoni di roccia che custodiscono la piccola incontaminata spiaggia di Cala Moresca, con lo spettacolare sfondo in cui spicca l’isolotto di Figarolo, anche quest’anno è tornato a brillare l’ormai tradizionale albero di Natale. Chi raggiunge in questi giorni la spiaggetta nelle ore del tramonto non verrà catturato soltanto dallo spettacolo eterno della natura, ma anche dalla presenza, discreta ma fortemente suggestiva, dell’albero di Natale, che rende l’esperienza ancora più affascinante.

La tradizione.

L’iniziativa, ormai tradizione di diversi anni, nasce dall’idea della volontaria del posto di nome Patrizia, che, con l’aiuto di alcuni amici, sempre diversi, rinnova annualmente, con un tema sempre differente, l’idea originale di dedicare un ricordo natalizio a suo nonno, un tempo custode della casetta affacciata su Figarolo, con un pensiero speciale rivolto, quest’anno, ai figli della cugina della volontaria, dispersi nel mare di Golfo Aranci dal 19 aprile e ad un suo ex compagno di scuola amico che sta combattendo una battaglia in ospedale.

L’albero prende forma con materiali di recupero trovati nei dintorni o restituiti dal mare: un forte messaggio di amore per la vita e la natura, nel solco della tradizione, in un posto fortemente legato all’identità degli abitanti locali.

L’albero di Natale a Cala Moresca celebra la vita del mare

Quest’anno il tema scelto è la celebrazione della vita del mare. Il corpo centrale è costituito da un alberello secco restituito alla riva delle acque di Cala Moresca. Le decorazioni sono costituite da palline celesti e decorazioni in legno a forma di pesci, stelle marine, cavallucci, delfini, barche e ancore. A completare e rendere ancora più suggestivo l’allestimento, alcuni fiocchi in juta e le lampadine intermittenti alimentate a batteria. Capita spesso che alcuni passanti aggiungano piccoli oggetti, rispettando il tema e arricchendo l’opera in modo spontaneo.

Un messaggio di pace e speranza, un omaggio alla tradizione storica e all’identità locale, un regalo alla comunità che rende più luminoso il Natale di Golfo Aranci.

