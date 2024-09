A La Maddalena i lavori per realizzare nuovi parcheggi gratuiti

I parcheggi sorgeranno vicino al centro di La Maddalena.

A La Maddalena si fanno nuovi parcheggi. Sono in corso i lavori per la realizzazione di nuovi posti auto, in un’area inutilizzata del vecchio campetto dell’oratorio. Grazie ad un accordo sottoscritto fra il Comune e la Marina, ci sarà un’area parcheggio.

Leggi anche:

Lo ha fatto sapere l’amministrazione comunale, la quale ha informato che saranno gratuiti, a disposizione dei civili e a pochi metri dalla centralissima piazza Umberto I, conosciuta come piazza Comando. Il Comune ha fatto sapere nella sua pagina social che si tratta dell’ultimo intervento programmato da tempo per la riqualificazione di lungomare Mirabello.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui