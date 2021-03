Golfo aranci non è più Covid free: accertato un nuovo caso positivo

L’aggiornamento del sindaco di Golfo Aranci.

Un nuovo caso di coronavirus rilevato a Golfo Aranci che da un paio di settimane era Covid-free.

“Devo purtroppo comunicare che dopo qualche settimana con zero casi di positività, oggi la ATS ci segnala la presenza di un cittadino positivo al Covid”, ha commentato il sindaco Mario Mulas.

“La situazione è come sempre sotto controllo per quanto riguarda questo caso ma l’evento mi spinge a raccomandarvi di tenere alta l’attenzione e la cautela nei comportamenti – prosegue il primo cittadino – . Siamo zona bianca regionale e martedì avvieremo la campagna vaccinale sui nostri anziani, tutto questo ci spinge ad essere ottimisti ma non dobbiamo abbassare la guardia“.

(Visited 228 times, 239 visits today)