L’esibizione di Luca Martelli a Golfo Aranci.

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18 in piazza Cossiga, la cittadina di Golfo Aranci ospiterà un evento musicale gratuito dal forte impatto energetico: “Ride Gorilla“, lo spettacolo elettropunk di Luca Martelli, noto soprattutto come batterista dei Litfiba. L’evento si terrà nella tensostruttura riscaldata e fa parte del programma Golfo Aranci Mon Amour, organizzato dal Comune in collaborazione con R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu.

Martelli è un musicista con una lunga esperienza sulla scena rock italiana. Ha iniziato a suonare la batteria da giovanissimo e, dopo anni di formazione e collaborazione con vari artisti, nel 2012 è stato chiamato da Piero Pelù a unirsi ai Litfiba nella storica tournée che celebrava la “Trilogia del Potere”, riproponendo i primi tre album della band con grande successo di pubblico.

Oltre alla sua attività con i Litfiba, Martelli ha lavorato anche con altri nomi importanti della musica italiana: ha suonato in tour con Patty Pravo, in band come Rossofuoco di Giorgio Canali e nel progetto heavy metal/rock Gli Atroci, ed è stato coinvolto nella registrazione di album come Identikit di Piero Pelù.

“Ride Gorilla” è un format originale che fonde il talento percussivo di Martelli con l’atmosfera elettronica di un dj set, dove batteria e consolle si intrecciano in performance improvvisate e ad alta energia, capaci di far ballare il pubblico per tutta la durata dello spettacolo. L’evento è presentato come un’occasione imperdibile per appassionati di rock e musica live di ogni età, in cui l’estro e la potenza ritmica di Martelli si incontrano con sonorità moderne e coinvolgenti. L’ingresso è gratuito.

