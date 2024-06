Benelli TRK 502X: quale scarico scegliere per i tuoi viaggi?

Gli scarichi moto per Benelli TRK 502 X attualmente a disposizione sono numerosi e tutti si differenziano per le prestazioni, il sound e l’estetica. Da qui, un certo imbarazzo nella scelta.



La guida che stai per leggere si pone proprio lo scopo di sciogliere questo imbarazzo e fornirti strumenti per una valutazione razionale, per un acquisto soddisfacente sotto tutti i punti di vista.



Dopo una breve ma esaustiva panoramica sulle caratteristiche della moto, indagheremo sulle tipologie di scarico e offriremo consigli sui modelli da preferire, operando al contempo un focus sulle lunghe percorrenze. Infine, presenteremo quelli che, ad oggi, sono considerati i migliori scarichi moto per la Benelli TRK 502 X.

Benelli TRK 502X: caratteristiche, motivi per installare uno scarico aftermarket

La Benelli TRK 502X è una moto adventure con un design robusto e accattivante. Caratterizzata da linee aggressive e dettagli curati, si caratterizza per una presenza imponente su strada.



Il telaio a traliccio in acciaio garantisce rigidità e stabilità, mentre la forcella anteriore a steli rovesciati e il monoammortizzatore posteriore regolabile assicurano un comfort di guida eccellente su ogni terreno.



Equipaggiata con un motore bicilindrico parallelo da 500 cc, la TRK 502X eroga una potenza di 47,6 CV, permettendo prestazioni brillanti sia in città che in fuoristrada.



Il serbatoio da 20 litri garantisce un’ampia autonomia di viaggio. I freni a disco con ABS di serie assicurano una frenata sicura ed efficace. Il parabrezza regolabile e le protezioni per le mani aumentano il comfort durante i lunghi tragitti. Completa il quadro una strumentazione digitale ben visibile, che offre tutte le informazioni necessarie al pilota.



Alla luce di ciò, si evince come la Benelli TRK 502X sia sì una moto per lunghi tragitti, ma anche una due-ruote dallo spirito sportivo e aggressivo. Uno spirito che aspetta solo di essere valorizzato. Il miglior modo per farlo consiste proprio nell’installazione di un nuovo scarico, uno scarico aftermarket, ovvero non di serie.



Questo genere di scarico si caratterizza infatti per la capacità di migliorare le prestazioni, grazie a una speciale conformazione interna che velocizza il passaggio dei fumi e sfrutta al massimo il carburante. Si caratterizza anche per l’estetica spesso eccentrica, comunque carica di personalità, e per il sound più rumoroso e roboante.

Tipi di scarichi per Benelli TRK 502X: quale fa per te?

Quanto abbiamo detto fin qui sugli scarichi riguarda tutti i modelli ma… In modo differente. A seconda delle tipologie, si apprezza un focus sulle prestazioni, piuttosto che sul design e sul sound. Ecco una panoramica dei modelli più diffusi.

Scarichi slip on. Questi scarichi sostituiscono solo la parte terminale sul sistema. Agiscono principalmente sull’estetica, meno sul sound e molto meno sulle prestazioni. Dovresti optare per questa tipologia se il tuo desiderio è personalizzare la moto ma ti importa poco o nulla delle performance.

Questi scarichi sostituiscono solo la parte terminale sul sistema. Agiscono principalmente sull’estetica, meno sul sound e molto meno sulle prestazioni. Dovresti optare per questa tipologia se il tuo desiderio è personalizzare la moto ma ti importa poco o nulla delle performance. Scarichi completi . Questi scarichi sostituiscono l’intero sistema, dunque agiscono primariamente sulle prestazioni e sul sound. Ciononostante, possono regalare qualche soddisfazione lato design e sound. Dovresti preferirli se cerchi un significativo aumento delle prestazioni. Nel caso in cui si facciano lunghi viaggi potrebbero essero rumorosi e poco pratici.

. Questi scarichi sostituiscono l’intero sistema, dunque agiscono primariamente sulle prestazioni e sul sound. Ciononostante, possono regalare qualche soddisfazione lato design e sound. Dovresti preferirli se cerchi un significativo aumento delle prestazioni. Nel caso in cui si facciano potrebbero essero rumorosi e poco pratici. Scarichi racing. Sotto-tipologia dei completi, questi scarichi spiccano per l’aumento estremo delle prestazioni, per un sound incredibilmente aggressivo. Dovresti preferirli se hai a disposizione un certo budget e vuoi stupire il prossimo con una moto che, anche se pensata per l’off road e l’urban, si comporta come una moto da corsa.

C’è poi una distinzione importante da fare, quella tra scarichi omologati e scarichi non omologati. I primi possono circolare su strada, i secondi no (e quindi espongono a importanti sanzioni). L’omologazione si gioca su parametri quali l’emissione acustica e l’impatto ambientale. E’ consentito un aumento delle prestazioni ma rispettando il range di parametri del produttore.

I migliori scarichi moto per Benelli TRK 502X

Chiudiamo con una lista breve ma esaustiva dei migliori scarichi moto per Benelli TRK 502 X. Faremo riferimento ai modelli in vendita presso Roadsitalia, uno dei punti di riferimento per gli amanti del tuning, produttore-rivenditore capace di coniugare qualità e convenienza.

Ovale Titanium Black. Scarico dall’aspetto sobrio, privo di fronzoli, in grado di aumentare le prestazioni in modo considerevole.

Scarico dall’aspetto sobrio, privo di fronzoli, in grado di aumentare le prestazioni in modo considerevole. Ovale Carbon . Scarico dall’aspetto vagamente vintage, si caratterizza per la capacità di coniugare aumento delle prestazioni e leggerezza.

. Scarico dall’aspetto vagamente vintage, si caratterizza per la capacità di coniugare aumento delle prestazioni e leggerezza. Double Fire Titanium. Scarico dalle prestazioni eccellenti, che permette di fare il salto di qualità alla moto. Forte di un’estetica che mix linee eleganti e imponenza, si pone come la prima scelta per gli amanti del tuning spinto.

Per inciso, questi sono scarichi non solo aftermarket, ma anche artigianali. Pensati esclusivamente per la Benelli, sono curati nei minimi dettagli.

