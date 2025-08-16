Il decimo Red Valley è memorabile.

Un Red Valley un po’ dal sapore di Festival di Sanremo. Questa edizione della kermesse della manifestazione che da anni si tiene a Olbia, nel suo decimo anniversario è stata sicuramente l’edizione più memorabile di sempre. Poche novità tra gli ospiti, ma che hanno regalato tanti momenti di puro intrattenimento per i gossip.

Il momento più clou è stato raggiunto quando Fedez ha riacceso il dissing con Tony Effe, anche lui tra gli ospiti del Red Valley. Il rapper milanese ha prima preso di mira molti personaggi dello spettacolo e anche della politica, ma i versi più cattivi sono stati quelli verso il rivale romano. Tutto è accaduto durante la prima serata, il 13 agosto, quando Fedez ha deciso di cambiare i versi di una sua canzone, dissando Tony Effe con queste rime: ”A Sanremo sembrava Pavarotti, un po’ come confondere i bocchini coi succhiotti”.

Ma il rapper romano non è certo stato zitto, perché ieri, nella terza serata, il 15 agosto, ha deciso di cantare la celebre canzone “Chiara“ rivolgendo a Fedez rime durissime: “Hai fatto figli soltanto per postarli, chissà cosa penseranno quando saranno grandi”. Anche la seconda serata del Red Valley ha avuto la sua sorpresa: Ghali ha ribadito il suo sostegno per la Palestina, mostrandosi con la sua bandiera. Una ferma condanna al “genocidio”, rievocando quando al Festival di Sanremo 2024 si espresse proprio con queste parole, ricevendo una dura condanna da parte della Rai.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui